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BDDK'dan kur açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

21.12.2021 - 07:12 |
BDDK'dan kur açıklaması

BDDK, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

BDDK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir." denildi.

Açıklamada, "Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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