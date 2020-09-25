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25.09.2020 - 09:23 | | AA

BDDK'dan önemli swap kararı!

BDDK: Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.

BDDK'dan önemli swap kararı!
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Finansal piyasalarda normalleşme adımları kapsamında swap işlemlerinde düzenlemeye gidildi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu yurtdışı swap işlemlerinde aranan yasal özkaynak sınırını gevşetti.

Daha önce, TL alım yönündeki işlemler yasal özkaynağın yüzde 1'i, TL satım yönündekiler ise vadesine göre yüzde 1 ile yüzde 10 arasında sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama TL alım işlemleri için yüzde 10'a yükseltilirken, TL satım için yüzde 2 ile yüzde 20 arasına çekildi.

Buna göre, yurtdışından TL satım yönünde gerçekleştirilen işlemlerde vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 2, vadesine 30 gün kalanlar için yüzde 5 ve vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 özkaynak sınırı uygulanacak.

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