Belçika, BNP Paribas'taki payını satacak

Belçika devleti ortaklık ajansı yaptığı açıklamada Euro Bölgesi'nin en büyük bankası olan BNP Paribas'taki yüzde 7,8 payının üçte birini satacağını belirtti.

Yüzde 2,7 oranında hisse 2 milyar doların üzerinde bir bedel ile satılacak. Yüzde 5,1 hisse ise elde tutulmaya devam edilecek.

Belçika, BNP Paribas'a 2008 yılında Fortis'in BNP Paribas tarafından kurtarılmasıyla ortak olmuştu.

Belçika halihazırda BNP Paribas'ın en büyük hissedarı. Bankada Amundi'nin payı yüzde 7, BlackRock yüzde 6 hisseye sahip.