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'Benzin fiyatlarındaki artışa çözüm bulacağız'

ABD Başkanı Joe Biden, "Benzin fiyatlarında yaşanan artışa çözüm bulacağız" dedi.

24.11.2021 - 07:26 |
'Benzin fiyatlarındaki artışa çözüm bulacağız'

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD’nin benzin fiyatlarında yaşanan artışa çözüm bulacağını ve bir dizi ülkenin koordineli şekilde petrol rezervlerini piyasaya sürmesinin tedarik sıkıntısını aşmada yardımcı olacağını söyledi.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre, Biden, ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşü tüketicilere yansıtmayan şirketleri eleştirdi.

Başkan Biden, fiyat artışlarının genelde zaman içinde düştüğüne işaret etti ancak bunun “bir kenarda oturup fiyatlarını düşmesini beklemeleri gerektiğini anlamına gelmediğini” vurguladı. Biden, daha önceki benzer fiyat artışlarına göre bu sefer sorunu daha hızlı çözeceklerini ümit ettiğini söyledi.

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