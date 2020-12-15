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15.12.2020 - 06:45 | | AA

Benzin ve motorine zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına 17 kuruş olarak yansıyacak.

Benzin ve motorine zam geldi
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl benzin için ilk kez devreye alındı.

Motorine de 15 kuruş zam geldi ama artışın tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi ayarlaması ile ÖTV'den karşılandığından pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

Buna göre, benzinin fiyatında yaşanan 21 kuruşluk artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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