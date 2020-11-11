CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Benzine 19 kuruş zam
11.11.2020 - 16:22 | | AA

Benzine 19 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.

Benzine 19 kuruş zam
ABONE OL

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rüşvet davasında yargılanan CZN Burak'ın annesiyle ilgili flaş gelişme!

Rüşvet davasında yargılanan CZN Burak'ın annesiyle ilgili flaş gelişme!

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Kimliği tespit edildi! Valilik binasında panik anları

Kimliği tespit edildi! Valilik binasında panik anları

Sıradaki Haber