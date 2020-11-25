CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Benzine 37 kuruş zam
25.11.2020 - 16:35 | | AA

Benzine 37 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi.

Benzine 37 kuruş zam
ABONE OL

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cinsel tacize uğrayan banka müdürü: 'Yaşadığım şehri değiştirdim'

Cinsel tacize uğrayan banka müdürü: 'Yaşadığım şehri değiştirdim'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika... Yeni tavsiye kararları gelecek mi? Bilim Kurulu toplandı

Son dakika... Yeni tavsiye kararları gelecek mi? Bilim Kurulu toplandı

Sıradaki Haber