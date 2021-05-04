Berenberg, Euro Bölgesi tahminlerini yükseltti

Alman yatırım bankası Berenberg, Euro Bölgesi ekonomisi için 2021 ve 2022 yılı GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte beklentilerden daha ılımlı bir daralma yaşaması sonrası yılın tamamı için beklentilerini gözden geçiren Berenberg, 2021 için GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.

Berenberg, 2022 yılı için büyüme tahminini de yüzde 4,4'e yükseltti.

Piyasanın Euro Bölgesi ekonomisi için 2021 ve 2022 yılı büyüme tahminleri yüzde 4,1 seviyesinde.