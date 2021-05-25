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Bernard Arnault, Bezos'u geçti

LVMH'nin CEO'su ve en büyük hissedarı Bernard Arnault, dünyanın en zenginleri listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bıraktı.

25.05.2021 - 08:40 |
Bernard Arnault, Bezos'u geçti

Forbes'ın yaptığı hesaplamalara göre Arnault, 186,3 milyar dolara ulaşan serveti ile dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıraya çıktı. Bezos ise 186 milyar dolar ile ikinci sıraya geriledi. Tesla CEO'su Elon Musk 147 milyar dolarlık net serveti ile üçüncü sırada yer aldı.

Arnault'un serveti Mart 2020'de 76 milyar dolar seviyesindeydi. Son 14 ayda gerçekleşen 110 milyar dolar artışın büyük bölümü LVMH şirketinin piyasa değerindeki artıştan geldi.

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