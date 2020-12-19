Bes Nedir, Ne İşe Yarar? Bes Avantajları Nelerdir?

Ülkemizde devlet çalışanlarına emeklilik imkanı sunmaktadır. Diğer bir yandan çalışan veya çalışmayan fark etmeksizin emekli olabileceği özel bir emeklilik sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme ise bireysel emeklilik sistemi (BES) denmektedir.



BES Nedir?



BES temel olarak kişilerin çalışma hayatları boyunca yaptıkları tasarrufları, uzun vadeli yatırımlara dönüştürmesi olmaktadır. Uzun dönemde değerlendirilen buy tasarruflar da çalışma hayatları sonrasında ki dönemde kişilerin hayat standartlarını korumak için gelir sağlamaktadır. Devlet güvencesinde olan bu sistem ile yatırımcılar devletten gelen gelirlerine ek olarak bir gelir elde etmektedir.



BES sistemine kayıt olan kişilerin sağlıkla ilgili harcamaları sistem üzerinden karşılanmamaktadır. Sistem ancak sigortalarına tasarruflarını yönlendirme ve emeklilik dönemlerinde toplu veya maaş olarak ödeme yapma olanağı tanımaktadır. Diğer bir değişle BES halihazırda var olan genel emeklilik sisteminin bir alternatifi olmak yerine tamamlayıcısı olarak görev almaktadır.



Bu sisteme kayıt olmak isteyenler, herhangi bir yetkili bireysel emeklilik şirketine başvurabilirler. BU başvuru sırasında finans uzmanları kişilerin gelirlerine ve yaş gibi kriterlerine bakarak onlar için en uygun olan emeklilik ürününü belirlemektedir. BES sistemine kayıt olan kişilere yaptıkları birikimlere ek olarak, birikimlerin %25'i devlet tarafından katkı payı olarak ödenmektedir.



BES Ne İşe Yarar? Avantajları Nelerdir?



BES ülkemize son yıllarda girmesine ve geçtiğimiz bir kaç yıl öncesine kadar zorunlu olmayan bir çeşit sigorta olmaktadır. Günümüzde ise şartlara uygun olan iş yerlerinde çalışan işçilerin BES sistemlerine girişleri otomatik olarak yapılmaktadır. Daha sonrasında isteyen işçiler bu sistemlerden çıkabilmektedir. Eğer çıkış talepleri 60 gün içerisinde yapılırsa ödemelerde herhangi bir kesinti olmadan geri alınmaktadır.



BES sisteminin çalışanlara kazandırdığı avantajlar ise şunlar olmaktadır:

Öncelikle BES çalışanları tasarruf yapmaya yönlendirmektedir. Hatta bu konuda katılımcılarına yardımcı olmaktadır.

Yapılan birikim miktarının %254'i oranında devlet katkısı bulunmaktadır. Diğer bir değişle tasarrufta bulunulan para hiç artı değer kazanmasa bile yatırımcının %25 karı olmaktadır.

BES'te fon ve şirket değiştirme hakkı bulunmaktadır. Hiçbir ücret ödemeden başka bir BES şirketine geçiş yapılabilir ve piyasaların durumlarına göre fon değişiklikleri yapılabilir.

Yapılan ödemelerin miktarları bütçe dahilinde belirlenmektedir. Ancak herhangi bir bütçe daralması söz konusu olduğunda primleri düşürme yoluna gidilebilir.

Bütçenin yeterli olmaması durumlarında BES ödemelerini dondurma hakkı bulunmaktadır. Belirli sürelerle olan bu dondurmalarda birikimler değer kazanmaya devam etmektedir.

BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır.