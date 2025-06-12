Bessent'ten tarife ertelemesini uzatma sinyali

Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri erteleme kararında tanınan 90 günlük süre 9 Temmuz'da dolarken Hazine Bakanı Bessent, ABD Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, bu sürenin uzatılabileceğinin sinyalini verdi.

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Bessent, ABD'nin 18 önemli ticaret ortağıyla anlaşma yapmak için çalıştıklarını belirterek, "İyi niyetle müzakere eden ülkelerin ya da Avrupa Birliği gibi ticaret bloklarının iyi niyetli görüşmelerini sürdürmek için tarihi ileri taşımamız çok muhtemel." dedi.

Hazine Bakanı Bessent, tarafların müzakere etmemesi halinde kendilerinin de etmeyeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, 9 Nisan'da Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.