Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Biden yeni ekonomi desteklerini yarın açıklayacak
13.01.2021 - 08:50 | | DHA

Biden yeni ekonomi desteklerini yarın açıklayacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, ekonominin koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasını sağlayacak destek paketini yarın açıklaması bekleniyor.

Biden yeni ekonomi desteklerini yarın açıklayacak
ABONE OL

The Washington Post'un haberine göre, seçilmiş Başkan Biden'ın yardımcıları, bu bilgiyi Kongre üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde aktardılar.

Gazetenin, konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde, Biden'ın açıklayacağı destek paketi, Amerikalılar'a doğrudan 2,000 dolarlık yardımı da kapsayacak.

Biden da daha önce yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde daha fazla ekonomik desteğe gereksinim olduğunu ve bu nedenle öncelikleri arasında yeni bir yardım paketinin bulunduğunu vurgulamıştı.

Biden geçen Cuma günü yaptığı açıklamada da, birkaç trilyon doları bulması beklenen yeni destek paketinin, işsizlik sigortası ödemelerinin genişletilmesini, kent ve eyalet yönetimlerine de milyarlarca dolarlık yardım verilmesini içerdiğini duyurmuştu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 ilde operasyon! Ayarı düşük ve sahte altınlarla yakalandılar

8 ilde operasyon! Ayarı düşük ve sahte altınlarla yakalandılar

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara aşıda randevu sistemini anlattı

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara aşıda randevu sistemini anlattı

Sıradaki Haber