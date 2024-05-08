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Uzmanpara Biden yönetimi 3,3 milyon varil ham petrol alacak
Haberler Uzmanpara Biden yönetimi 3,3 milyon varil ham petrol alacak

Biden yönetimi 3,3 milyon varil ham petrol alacak

ABD Enerji Bakanlığı, Biden yönetiminin ülkenin ham petrol rezervini yeniden doldurmaya yönelik fiyata duyarlı stratejisini sürdürdüğünü ve 3,3 milyon varile kadar ham petrol alımı yapmayı planladığını bildirdi.

08.05.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
Biden yönetimi 3,3 milyon varil ham petrol alacak

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3,3 milyon varile kadar petrol alma talebinin "Enerji Bakanlığı'nın vergi mükellefleri için iyi bir fiyattan, yani 79 dolar civarında ya da daha düşük bir fiyattan petrol satın almayı amaçlayan tutarlı talep stratejisinin bir devamı" olduğu belirtilerek, rezervin daha önce açıklanan fiyat hedefleri doğrultusunda doldurulmasına yönelik ilginin devam ettiğine işaret edildi.

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Açıklamada, "Enerji Bakanlığı, planlanan takas getirilerini ve piyasa gelişmelerini dikkate alarak, vergi mükellefleri için iyi bir anlaşma sağlarken SPR'yi yeniden doldurma seçeneklerini değerlendirmeye devam edecektir" ifadelerine de yer verildi. Talep, Teksas Jefferson County'deki Big Hill depolama sahasına Ekim ayında yapılacak teslimat için.

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