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Biden'dan altyapı paketinde taviz açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini yeniden inşa etme hedefine yönelik çalışmalarına yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinde bazı tavizlerin kaçınılmaz olduğunu ancak eylemsiz kalamayacaklarını açıkladı.

08.04.2021 - 06:48 | | AA
Biden'dan altyapı paketinde taviz açıklaması

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, geçen hafta açıkladığı 2 milyar dolarlık altyapı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakete itirazlara değinen Biden, "Bu pakette taviz vermemiz kaçınılmaz, elbette değişiklik olacaktır. İyi fikirlere ve iyi niyetli müzakerelere açığız ancak eylemsizliğe açık değiliz. Eylemsiz kalmak kesinlikle bir seçenek değil." görüşünü paylaştı.

Biden, kurumlar vergisinde yapmak istediği yüzde 28'lik artışın da müzakereye açık olup olmadığının sorulması üzerine, "Buna da son derece açığım." yanıtını verdi. 

Altyapı paketinin orta sınıf vatandaşa iyi bir maaş imkanı sunacağını ve ABD'nin küresel sahada rekabetine katkı sağlayacağını belirten Biden, "Ülke içinde altyapı geliştirmelerine yönelik yatırım konusunda bir şey yapmazsak ülkemiz Çin gibi ülkelerin gerisinde kalabilir." dedi. 

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