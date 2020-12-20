Bilanço Nedir, Ne İşe Yarar? Bilançonun Çeşitleri Nelerdir?

Bilançolar, envanterlerde bulunan iktisadi kıymetlerin tasnifli olacak bir şekilde ve karşılıklı olarak değerlerini itibarıyla düzenlenmiş bir özetidir. Bilançoda iki tablo bulunur bunlar: aktifler tablosu ve pasifler tablosudur. Aktif tablosunda mevcutlar ve alacaklar gösterilir, pasif tablosunda ise borçlar yer alır.



Bilanço Ne Demektir?



Bilanço, bir şirketin o anda olan finansal durumunu göstermekte olan bir tablodur. Bu nedenle uzun süreler boyunca ortaya çıkmakta olan eğilimler hakkında bir fikir veremezler. Yapılması gereken şey ise bilançonun daha önceki dönemlerle karşılaştırılmasıdır. Bunu yaparken de aynı sektördeki diğer şirketlerde de bazı karşılaştırılmalar yapılabilir.



Bilançodan elde edilmiş olan oranlar yatırımcıların o şirketlerin ne derece sağlıklı olduklarını anlamalarında yardımcı olmaktadır. Bu oranların arasında borç / özkaynak oranları ve asit - test oranları da bulunur. Gelir tablosu ve nakit akışı tablosu gibi finansal araçlar bir şirketin mali durumlarının değerlendirilmesi için değerli birçok bilgi sağlar.



Bilanço 3 temel bileşenden oluşmaktadır bu bileşenler: Varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklardır.



Bilanço Ne İşe Yarar?



Bilançolar yatırımcılar için çok faydalıdır çünkü bir şirketin gerçekte ne denli değerli olduklarını gösterirler. Örnek verilecek olursa eğer, şirket varlıklarının değerleri ve bir şirketin ne kadar borcunun olduğunu kişiler kontrol edilebilir. Aynı anda daha derinlere inip bir şirketin varlıklarını yüzde kaç oranda makine ve araç gibi bir takım somut varlıklarının olduğu bile görülebilir.



Yatırımcılar bilançolardaki rakamları, bir şirketin değerini analiz yaparken bazı bir takım finansal denklemlerde de kullanabilmektedir.



Bilanço Çeşitleri Nelerdir?



Hesap Tipi Bilanço: Bilançonun hesap şeklinde düzenlenmesi hâlinde aktiflerin sol tarafta, pasiflerin ise sağ tarafta olmak üzere iki sütun olarak sıralanması “ T ” şeklinde düzenlenmiş olan bilançolardır.



Rapor Tipi Bilanço: Hesapların sıralanmasında pasif hesapların aktif hesapların altında sırası ile yer almasıdır. Tekdüzen Muhasebe Sistemlerinde öngörülmiş olan bilanço rapor tipi bilançolardır.



Karşılaştırmalı Bilanço: İşletmelerin herhangi bir tarihe ait olan bilançosunda yer alan tutarların, işletmenin diğer dönemleri ile veya diğer işletmelerin bilançolarındaki tutarlarla karşılaştırılarak yer almasıdır.



Analitik Bilanço: Hesaplanan tutarların yanında hesap tutarlarının daha değişik açılardan oransal ifadeleri de yer almaktadır. Bilançoları analiz edilmeye çok uygun bir şekilde hazırlanmış olması durumudur.



İşletme Bilançosu: Tek bir işletmenin belirli bir anda ya da tarihteki finansal durumlarını gösterir.



Konsolide Bilanço: Ana şirkete bağlı olan, bulunan işletmelerin belirli bir anda finansal durumların toplulaştırılmış şekilde gösterdiği bilançodur.



Ticari Bilanço: Ticari yaşamın gerektirdiklerine ve muhasebedeki kuramı uygulamalarına göre hazırlanan bilanço çeşitleridir.



Mali Bilanço: Vergi yasasındaki emredici olan kurallara uygun olarak hazırlanmış olan bilançolardır. Pratikte olabilecek şekilde değil, kavramsal olarak olabilecek bir bilançoyu tanımlamaktadır.