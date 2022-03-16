Binance, Bahreyn’de lisans aldı

Kripto para altyapı sağlayıcısı Binance’a Bahreyn Merkez Bankası tarafından ülkede kripto ticaret faaliyetleri yürütmesini sağlayacak lisans verildi. Binance, bu lisans sayesinde Bahreyn’deki müşterilerine kripto alım-satım, saklama ve portföy yönetimi hizmetleri sunacak.

Binance Kurucu ve CEO’su Changpeng Zhao konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bahreyn'den alınan lisans, dünya çapında tam lisanslanma ve düzenlemelere tabi olma yolculuğumuz için önemli bir adım. Bu başarıyı destekleyen ve kolaylaştıran büyük çalışma için, Veliaht Prens ve Başbakan Saik Prens Salman bin Hamad Al Khalifa'nın vizyoner liderliğinin rehberliğindeki Bahreyn yönetimine teşekkür ederiz. Bahreyn, kripto düzenlemelerinin geliştirilmesinde önemli bir adım atarak, kullanıcılar için dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerden de beklenen önlemleri sağladı. Binance’ın sadece yerel olarak değil aynı zamanda küresel olarak Bahreyn Merkez Bankası’nın zorlu kriterlerini karşılama konusundaki sıkı çalışmasından dolayı gurur duyuyorum.”

Bahreyn Merkez Bankası Başkanı Sayın Rasheed Al Maraj ise “Küresel trendler ile uyumlu düzenlemeler geliştirmek bizim için önemli bir hedeftir. Yenilikleri ve en iyi uygulamaları mümkün kılan düzenlemeler geliştirmek için Binance gibi ortaklar ve sektör liderleriyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) CEO'su Khalid Humaidan ise yaptığı açıklamada “Bahreyn, finansal hizmetler, fintech ve teknoloji sektörlerindeki sağlam düzenlemeleri ve çeşitli yetenekleri sayesinde, hızla büyüyen blok zincir ve kripto para sektörünü desteklemek adına birinci sınıf bir altyapı inşa etti. Binance gibi sektörün önde gelen lider şirketleriyle yapılacak olan bu tür iş birlikleri, Bahreyn Krallığı'nı lider bir iş merkezi yapma misyonunu daha da güçlendirecek” diye konuştu.

Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (GCC) tarafından verilen ve Binance’ın bölgesel olarak kazandığı ilk lisans olma özelliğini taşıyan bu gelişme, kripto para altyapı sağlayıcısının hukuki düzenlemelere uyma konusundaki kararlığını da gösteriyor.