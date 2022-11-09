Binance, FTX krizi kripto paraları sarstı

Mayıs ayında Terra ekosisteminin iki dijital varlığı LUNA ve UST’nin çöküşü sonrası sert kayıp yaşayan kripto paralar bu hafta başından itibaren Binance ile FTX arasında yaşanan gerilimden etkilendi.

Hafta başında Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun likidite sıkıntısı sebebiyle FTX borsasının yerel tokeni FTT’leri işleme kapatacağını duyurmasıyla birlikte kripto para piyasasında sert düşüşler görülmüştü.

DEV BORSANIN KRİPTO PARASI YÜZDE 89 DÜŞTÜ

Bu gelişme sonrası FTT, 23.90 dolar seviyelerinden hızla düşüşe geçerek dün 2.51 dolar düzeyine kadar geriledi. Böylelikle 2 gün içerisinde FTT’de yüzde 89 oranında değer kaybı görüldü.

FTX'İN BITCOIN REZERVLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Binance’ın FTT tokenlerini işleme kapatacağın duyurmasının ardından kripto para piyasasında panik havası oluştu. FTX borsasında işlem yapan yatırımcıların piyasadan çekilmesiyle birlikte Bitcoin rezervlerinde büyük kayıplar görüldü.

Geçtiğimiz ay itibarıyla 20 binden fazla Bitcoin’i bulunan FTX çok yüksek ihtimal kripto para sektörüne LUNA vakasının bir benzerini yaşatmak için düğmeye bastı. Veri sağlayıcısı olan CoinGlass’ın aktardığına göre FTX’in bu satışların ardından sadece 25 adet Bitcoin’i kaldı.

Özellikle FTX’in finansal durumuyla ilgili yaşanan endişeler yatırımcıların bu borsadan çıkmasına yol açarken, piyasada görülen aşırı oynaklıklar kripto paralarda negatif etki yaratıyor.

BINANCE, FTX’İ SATIN ALACAĞINI DUYURDU

Geçtiğimiz gün Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun likidite sorunu yaşayan FTX’i satın alacağını açıklamasının ardından ilk etapta yükselişe geçen kripto paralar ardından büyük bir düşüş yaşadı.

Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada FTX’in Binance’tan yardım istediğini belirtti.

FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, “Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” ifadesini kullandı.

Binance’in rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak “Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık” dedi.

BITCOIN, 2 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Haftaya 20 bin dolar seviyesinin üzerinde başlayan Bitcoin geçtiğimiz gün 17 bin 166 dolara kadar gerileyerek 2 yılın dibini gördü. Günlük bazda yüzde 16’dan fazla değer kaybeden lider coin an itibarıyla 18 bin 400 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.