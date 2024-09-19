Binance kurumsal yatırımcılarda büyüme kaydetti

Binance CEO'su Richard Teng, CNBC'ye verdiği bir röportajda, kripto para borsası Binance'ın bu yıl platforma katılan kurumsal ve şirket yatırımcılarında %40'lık bir artış gördüğünü söyledi.

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"Kurumlar tarafından kriptoya yapılan tahsis buzdağının sadece görünen kısmı. Daha yeni başlıyor, çünkü birçoğu hala durum tespiti yapıyor" diye konuşan Teng, "Biz kendi başımıza kurumsal ve kurumsal yatırımcılar açısından büyük bir artış görüyoruz. Yalnızca bu yıl boyunca bu kategorideki işe alımlarda %40'lık bir artış gördük" dedi.

Teng belirli firmaların adını vermedi ya da ne kadar büyük olduklarını paylaşmadı.