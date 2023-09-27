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Binance, Rusya'dan çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Rusya'daki tüm operasyonlarını Commex'e satmak için anlaşmaya vardı.

27.09.2023 - 12:31 |
Binance, Rusya'dan çekiliyor

Binance anlaşmanın mali ayrıntılarını açıklamadı. Şirket satıştan ne devam eden bir gelir paylaşımı ne de işletmedeki hisseleri geri satın alma seçeneği olmayacağını belirtti.

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Binance ayrıca mevcut Rus kullanıcılarının tüm varlıklarının güvende olduğunu ve kullanıcıların taşınması için düzenli bir süreç olacağını söyledi.

Elden çıkarma sürecinin bir yıl kadar süreceği de eklendi.

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