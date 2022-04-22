Binance Türkiye'den 13 maddelik kripto önerisi

Binance Türkiye’nin 13 maddelik önerilerinde kripto para borsaları için yasal çerçeve oluşturulurken, sektöre zarar vermeden kullanıcıları koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance Türkiye, kripto varlık ekosistemi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kripto para borsalarının yasal çerçeveye alınmasına yönelik çalışmaların sektöre zarar vermeden ve yenilikçiliği engellemeden kullanıcıyı koruyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini açıklayan Binance TR yasal düzenleyiciler ve önemli paydaşlar için güven, dürüstlük ve şeffaflığın korunması adına sağlıklı kripto varlık endüstrisi önerilerini 13 adımda açıkladı.

“KRİPTO VARLIK” TANIMI NET OLARAK OLUŞTURULMALI

Binance TR tarafından yapılan açıklamada ekonomik ve hukuki düzlemlerde anlaşılır tanımların kullanılması gerektiği belirtilirken, kripto varlık endüstrisindeki tartışmaların ortadan kaldıracak tanımlama “elektronik olarak aktarılabilir, saklanabilir veya alınıp satılabilir”, “mübadelesi mümkün”, “ekonomik değer saklama aracı olarak tasarlanmış veya kullanılabilir olmak” anlamlarını karşılaması gerektiği ifade edildi.

STABİL COİNLER DÜZENLENMELİ, NFT’LER KRİPTO VARLIKLARDAN AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Stabil coinlerin de kripto varlıklar ile aynı şekilde düzenlenmesini ve denetlenmesini öneren Binance TR, NFT’lerin kripto varlıklardan ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünü açıkladı. Her gün farklı bir kullanım alanı keşfedilen NFT’ler ile kripto varlıkların bu teknolojilerden en iyi şekilde yararlanılabilmesi adına ayrışması gerektiğinin altı çizildi.

STAKİNG’E OLANAK SAĞLANMALI

Binance TR, kullanıcıların sahip oldukları kripto varlıkları için bir ödül kazanma yöntemi olan ‘Staking’ faaliyetlerinin kısıtlanmaması gerektiğini aksi halde kullanıcı deneyiminin zarar görmesiyle birlikte aynı zamanda kripto varlıkların kullanıcı odaklı olma ve topluluktan güç alarak çalışma prensiplerinin zedeleneceğini ifade etti.

Açıklamada ‘Staking’in sadece kullanıcıların dürüst biçimde ödüller kazanmasına değil, aynı zamanda küresel çapta otonom biçimde güvende tutulmasına da yarayan bir sistem olduğu vurgulanarak “Türk kullanıcılar da kripto ve blockchain ekosistemi için bu kadar hayati olan bir husustan mahrum bırakılmamalı” denildi.

KULLANICILARA DOĞRUDAN ERİŞİM SUNULMALI

Türkiye’nin kripto varlık endüstrisindeki önemine ve potansiyeline dikkat çeken Binance TR kullanıcılar için kripto varlıklara erişimin mümkün olabildiğince özgür olmasının en çok Türkiye’ye fayda sağlayacağını ifade etti. Ancak söz konusu ‘kolay erişim’in yeterli, sağlam kimlik doğrulaması ve kara paranın aklanmasının önlenmesi prosedürlerine sahip oyuncularla sınırlanması gerektiğinin altı çizildi.

GLOBAL HAVUZLARA İZİN VERİLMELİ

Likidite havuzlarının küçük olmasıyla piyasa manipülasyonlarına açık hale geleceğini belirten Binance TR, büyük havuzlarda kullanıcıların daha yüksek kolaylık ve finansal güvenlik ile işlem yapmalarına, yatırım kararları vermelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

KRİPTO VARLIK SAKLAMA HİZMETLERİ DÜZENLENMELİ

Kripto varlıkların güvenle saklanmasının önemine değinen Binance TR güvenlik için her bir kripto varlık borsasının üç tür hizmet (borsa emanet modeli, kendi kendine saklaması modeli, üçüncü taraf saklama modeli) seçeneğinden birini kullanması gerektiğini belirterek “Bu modeller düzenleme ve denetlemelere tabi olmalıdır” açıklamasını yaptı.

Binance TR ayrıca listeleme ve listeden kaldırma süreçlerinde net kriterler belirlenmesinin, yeterli araştırma kapasitesine sahip borsaların kendi listelemelerine karar verebilmesinin gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra borsaların kullanıcılarını korumak için bir sigorta fonuna sahip olması gerektiği ifade edildi.

YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARI ZORUNLU OLMALI

Uygulanacak düzenlemelerin prensip temelli olması ve bugünün teknolojisiyle kısıtlanmaması gerektiğini belirten Binance TR kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sorumluluk bilincinde hareket ederek yüksek güvenlik standartlarına uymasının önemine değindi.

Açıklamada kripto transferlerinin sınırlandırılması ile var olan teknolojinin kullanılabilirliğinin ve gelişiminin zarar gördüğünün altı çizildi.