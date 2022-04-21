Binance'tan Rusya'ya sınırlama

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya 5. yaptırım hamlesinin ardından Binance, Rusya’daki vatandaşların ve tüzel kişilerin kripto para alım satımına yönelik işlemlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

10 BİN EURONUN ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERE SINIRLAMA

Binance’ın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre kripto varlıkları 10 bin euroyu aşan Rus vatandaşları veya tüzel kişilerin yapacağı işlemlere sınırlama getirildiği belirtildi.

Buna göre Rus vatandaşları ve tüzel kişilerin 10 bin euroyu aşan hesaplarında spot ve vadeli işlemler yapılamayacak.

Binance’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adres kanıtı doğrulamanızı tamamlamanızı istiyoruz. Bu kısıtlama kapsamında sınıflandırılan hesaplar sadece para çekme moduna alınacaktır.

Bu hesaplarda para yatırma veya alım satıma izin verilmeyecektir. Limit ayrıca tüm spot, vadeli işlemler, saklama cüzdanları, stake edilen ve kazanılan mevduatları da kapsar. Buna ek olarak Rus vatandaşları veya Rusya'da ikamet eden gerçek kişiler, Rusya'da yerleşik tüzel kişiler için 10 bin euroyu aşan hesaplara yapılan tüm mevduatlar kısıtlanacaktır.

Adres kanıtı ile doğrulanan Rusya dışında ikamet eden Rus vatandaşlarının hesapları, Rusya'da ikamet eden gerçek kişilerin veya Rusya'da yerleşik tüzel kişilerin toplam değeri 10 bin euronun altında kalan hesapları etkilenmeyecek ve aktif kalacaktır.

Rusya vatandaşlarıyla Rusya'da ikamet eden gerçek kişiler veya Rusya'da yerleşik, açık vadeli işlem/türev pozisyonları bulunan ve kripto hesap bakiyesi 10 bin euroyu aşan kişilere pozisyonlarını kapatmaları için 90 gün süre verilecektir. Yeni pozisyon eklenmesine izin verilmeyecektir.

Önlemler normal Rus vatandaşları için potansiyel olarak kısıtlayıcı olsa da Binance bu yaptırımların uygulanmasında sektöre öncülük etmeye devam etmelidir. Diğer tüm büyük borsaların yakında aynı kurallara uyması gerektiğine inanıyoruz.”