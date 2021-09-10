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Binance'ın yeni başkanı belli oldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 3 ay önce istifa eden CEO'su Brian Brooks'un ardından yeni başkanını açıkladı.

10.09.2021 - 09:38 |
Binance'ın yeni başkanı belli oldu

Daha önce Çinli finansal teknoloji şirketi Ant Group'ta yöneticilik yapan ve Uber Technologies'in Asya operasyonlarından sorumlu CEO'su olan Brian Shroder, Binance'ın yeni başkanı oldu.

Shroder'in Binance başkanı olarak seçilmesi, şirkette istikrarın sağlanmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Binance yaptığı açıklamada, Shroder'in stratejik planlama ve uygulama, fon temini, satış ve kurumsal kalkınmadan sorumlu olacağı, şirketin hukuk, insan kaynakları, ürün ve teknoloji departmanlarına liderlik edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Shroder'in hızlı büyüyen şirketlerdeki deneyiminin Binance US'in halka arz edilmesi hedefine yardım edeceği belirtildi.

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