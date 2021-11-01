Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBinance'ta işlemler yeniden başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Binance'ta işlemler yeniden başladı

Binance'ta işlemler yeniden başladı

Kripto para borsasının önde gelenlerinden Binance, sosyal medya hesabından tüm çekimleri geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Borsadan daha sonra yapılan duyuruda ise işlemlerin tekrardan açıldığı kaydedildi.

01.11.2021 - 15:34 | | milliyet.com.tr
Binance'ta işlemler yeniden başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto paralarda çekimlerin büyük ölçekli birikmiş işler nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Borsanın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirket ekibinin konuyu öncelikli gündem olarak ele aldığı belirtildi ve "Sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra işlemlerin yapılabileceğini açıklayan Binance, kripto para çekme istemlerine yeniden yanıt veremediğini, işlemlerin geçici olarak tekrar durdurulduğunu duyurdu.

Binance yaptığı en son paylaşımda ise kripto para çekme işlemlerinin yeniden başlatıldığını kaydetti.

Binanceta işlemler yeniden başladı

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Binance daha önceleri de teknik problemlerden dolayı para çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı. Binance ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ise para çekme işlemleri normale dönmüştü.

Meta coinler isim değişikliğiyle ralli yaptı
İlgili Haber
Meta coinler isim değişikliğiyle ralli yaptı
Son dakika: 1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Dev şirket zorda! Yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi

Dev şirket zorda! Yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: 1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Dev şirket zorda! Yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi

Dev şirket zorda! Yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi

Nijerya'da inşa halindeki 21 katlı bina çöktü

Nijerya'da inşa halindeki 21 katlı bina çöktü

Çin'de akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

Çin'de akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

Göç İdaresi İmamoğlu'nun '2,5 milyon yabancı var' açıklamasına rakamlarla cevap verdi

Göç İdaresi İmamoğlu'nun '2,5 milyon yabancı var' açıklamasına rakamlarla cevap verdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Sıradaki Haber
İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Yapan yanar, metrobüs, metro, otobüs...

İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Yapan yanar, metrobüs, metro, otobüs...

Sıradaki Haber
Balık miktarında son durum

Balık miktarında son durum

Sıradaki Haber
SON DAKİKA: 1 Kasım vaka sayısı açıklandı! Bugünkü korona tablosu ve aşı haritası belli oldu...

SON DAKİKA: 1 Kasım vaka sayısı açıklandı! Bugünkü korona tablosu ve aşı haritası belli oldu...

Sıradaki Haber