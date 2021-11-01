Meta coinler isim değişikliğiyle ralli yaptı

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine gitti ve sanal gerçeklikle uyumlu olan ‘Meta’ adını aldı.

Facebook’a bağlı WhatsApp, Instagram gibi alt programlarda herhangi bir değişikliğe gidilmezken, sadece ana şirketin adının değiştirilmesi dikkat çekti.

Yapılan bu yenilikle birlikte kripto para piyasasındaki metaverse projeleri resmen uçuşa geçti. Facebook’un isim değişikliğinden etkilenen dijital varlıklar öngörülemez yükselişlere imza attı.

META COINLERDE YÜKSELİŞLER HIZ KAZANDI

Sosyal medya devinin isim değişikliğine gitmesiyle birlikte metaverse coinlerden Decentraland (MANA) yüzde 550’den fazla artış gerçekleştirdi. Bir başka meta varlık olan Sand (SAND) ise yüzde 220 prim yaptı.

Yaklaşık olarak aynı tarihlerde ralli yapan diğer meta varlıklarda ise Bloktopia (BLOK) yüzde 262, Dvision (DVI) yüzde 197, Wilder World (WILD) yüzde 117, Enjin Coin (ENJ) yüzde 67 oranında değer kazandı.

KAR SATIŞLARI GÖZLENİYOR

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise en yüksek seviyeye ulaşıldıktan sonra meta coinlerde genel olarak kar satışları gözleniyor. Ancak Facebook’un isim değişikliğinden önce yatırım yapanlar 4 gün içerisinde büyük kazançlar elde ettiler.

SQUID GAME KRİPTO PARASI BUHARLAŞTI

Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı.

Squid Game dizisinin popülaritesinin artmasıyla SQUID kripto parasının değeri de yükseldi. Bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan SQUID dün 37 dolara yükseldi. 2 gün önce ise insanların söz konusu kripto paralarını satamadıklarına dair ihbarlar gelmesi üzerine çeşitli platformlarda projenin bir dolandırıcılık vakası olabileceği uyarısında bulunuldu.

Buna karşılık projenin yaratıcıları satışta sorun olmadığını, 'yeterli talep olmadığında satışı kısıtlayan inovatif bir teknoloji' kullandıklarını iddia etti.

5 DAKİKA İÇERİSİNDE 30 MİLYAR DOLAR RESMEN ERİDİ

Bugün ise bu dolandırıcılık uyarılarının ne kadar haklı olduğu anlaşıldı. Sabah 9.00'da 37 dolar civarında seyreden SQUID 12.35'te 2.861 dolara fırladı. Ardından 5 dakika içerisinde 0.0008 dolara geriledi. Bu esnada projenin sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı. Alım-satım imkansız hale geldi.

SQUID zirve anında yaklaşık 30 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Bu değer 5 dakika içinde tamamen buharlaşmış oldu.