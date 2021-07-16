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Binance'tan 'hisse token' açıklaması

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, hisse token'larına artık destek vermeyeceğini açıkladı.

16.07.2021 - 13:15 | | UZMANPARA
Binance'tan 'hisse token' açıklaması

Binance'tan yapılan açıklamada hisse senedine dayalı token alımlarının derhal geçerli olmak üzere durdurulduğu bildirildi.

Borsanın açıklamasında karara gerekçe olarak "diğer alanlara daha fazla odaklanılması hedefi" gösterildi. Hisse token'larında diğer destek işlemlerinin de 14 Ekim'de sona ereceği belirtildi.

Binance'ın Nisan ayında başlattığı işlemlerde MicroStrategy, Microsoft ve Apple gibi şirketlerin hisselerine dayalı token'lar işlem görüyordu.

İTALYA'DAN KRİTİK BİNANCE AÇIKLAMASI

Öte yandan İtalya, Binance'ın ülkede faaliyete yetkili olmadığını açıkladı.

İtalyan finansal piyasa regülatörü CONSOB tarafından yapılan açıklamada Binance ve bağlantılı kuruluşların ülkede yatırım hizmetleri sunmak için yetkiye sahip olmadıkları vurgulandı.

CONSOB, geçen ay yaptığı açıklamada ülkede kripto para yatırımlarının yayılma hızından endişe duyduğunu belirtmişti.

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