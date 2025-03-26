'Bir sonraki faiz indirimi uzun sürebilir'

Goolsbee, FT'ye verdiği demeçte piyasaların daha yüksek enflasyonu hesaba katmaya başlaması halinde bunu politika oluşturma kararları için “büyük bir kırmızı bayrak endişe alanı” olarak göreceğini söyledi.

Haberin Devamı

Goolsbee, “Benim görüşüme göre havada toz varken, belirsizlikle karşılaştığınızda ‘bekle ve gör’ doğru yaklaşımdır” dedi.

Fed politika yapıcıları Mart ayı başında merkez bankasının gösterge faiz oranını %4,25-%4,50 aralığında bırakmış ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir noktada düşürmeyi beklediklerinin sinyalini vermişlerdi.

Goolsbee ayrıca, ABD tahvil piyasasındaki yatırımcıların daha yüksek enflasyona hazırlandıklarına dair işaretlerin, politika yapıcıların faiz oranlarını düşürme planlarını altüst edebilecek büyük bir kırmızı bayrak olacağı konusunda uyardı.

Goolsbee, "Piyasa temelli uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bu anketlerin son iki ayda yaptığı gibi davranmaya başladığını görmeye başlarsanız, bunu büyük bir kırmızı bayrak endişe alanı olarak görürüm" dedi.