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Uzmanpara'Bir süre daha kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğiz'
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'Bir süre daha kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğiz'

New York Fed Başkanı John Williams, Wall Street'in hızlı faiz indirimi beklentilerine karşı çıkarak bunun ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun %2'lik hedefine yaklaştığına ikna olmasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

11.01.2024 - 10:06 | | Foreks Haber
'Bir süre daha kısıtlayıcı duruşu sürdüreceğiz'

Williams, New York'ta yaptığı bir konuşmada, "Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini tahmin ediyorum. Politika kısıtlamasının derecesini ancak enflasyonun sürekli olarak %2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğumuzda azaltmak uygun olacaktır" dedi. 

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Williams iki ay içinde ikinci kez faiz indirimi beklentilerini frenlemiş oldu. Aralık ayında "Şu anda gerçekten faiz indirimi hakkında konuşmuyoruz" demişti. Bugün ise enflasyonun "önemli ölçüde" iyileştiğini ancak hala "kat edilmesi gereken bir yol" olduğunu söyledi. 

"Benim temel varsayımım, para politikasının mevcut kısıtlayıcı duruşunun dengeyi sağlamaya devam edeceği ve enflasyonu %2'lik uzun vadeli hedefimize geri getireceği yönündedir" diye konuşan Williams, "Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğumuzda politika kısıtlamasının derecesini azaltmanın uygun olacağını düşünüyorum" dedi. 

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