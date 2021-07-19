'Bir süre yüksek enflasyon yaşanacak'

ABD'de işletmelerin bir bölümünün 1 yıl kadar önce yaşanan kapanma döneminin ardından yeniden açılma sürecine adapte olmakta zorlandıkları yorumu yapan Kashkari, "Yeniden açılma sürecine adaptasyon sonrasında normal fiyatlama dönemine dönüş olacağı konusunda Fed Başkanı Powell ile aynı fikirdeyim" ifadelerini kullandı.

Kashkari, "Yeniden açılma döneminin sonrasında mevcut yüksek enflasyon rakamlarının devam edeceği yönünde bir kanıt görmüyorum. Bu süre

6 ay ya da 18 ay kadar olabilir. Emin değilim" şeklinde konuştu.