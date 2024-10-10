'Bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası'

“İş gücü piyasası vites küçülttü” diye konuşan Daly, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden oldukça emin olduğunu vurguladı.

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Daly, merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle reel faiz oranının yükseldiğini belirterek, “Bu da bana göre ekonomiyi çökertmek için bir reçeteydi ve enflasyon yörüngesinde yeni bir şey kazandırmıyordu. Ayrıca, iş gücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemiyorum” dedi.

"Geçen ayki yarım puanlık indirim bu nedenle politikayı ekonomiyle uyumlu hale getirmenin bir yoluydu" diye konuşan Daly, “Atılan adım, bir sonraki toplantıda ne yapacağımızı öngörmüyor. Daha sonraki ayarlamaların hızı ya da büyüklüğü hakkında da bir şey söylemiyor. Bu yıl iki faiz indirimi daha ya da bir faiz indirimi daha, ekonomiye ilişkin öngörülerim göz önüne alındığında, benim zihnimde olası olan aralığı gerçekten kapsıyor” ifadelerini kullandı.