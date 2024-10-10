Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası'
HaberlerUzmanpara'Bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası'

'Bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ay yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini tamamen desteklediğini ve ekonominin beklediği gibi gelişmesi halinde bu yıl bir ya da iki faiz indiriminin daha olası olduğunu söyledi.

10.10.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
'Bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası'

“İş gücü piyasası vites küçülttü” diye konuşan Daly, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden oldukça emin olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Daly, merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle reel faiz oranının yükseldiğini belirterek, “Bu da bana göre ekonomiyi çökertmek için bir reçeteydi ve enflasyon yörüngesinde yeni bir şey kazandırmıyordu. Ayrıca, iş gücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemiyorum” dedi.

"Geçen ayki yarım puanlık indirim bu nedenle politikayı ekonomiyle uyumlu hale getirmenin bir yoluydu" diye konuşan Daly, “Atılan adım, bir sonraki toplantıda ne yapacağımızı öngörmüyor. Daha sonraki ayarlamaların hızı ya da büyüklüğü hakkında da bir şey söylemiyor. Bu yıl iki faiz indirimi daha ya da bir faiz indirimi daha, ekonomiye ilişkin öngörülerim göz önüne alındığında, benim zihnimde olası olan aralığı gerçekten kapsıyor” ifadelerini kullandı.

'Zimmet' suçundan hapis cezası bulunan oda başkanı tutuklandı

'Zimmet' suçundan hapis cezası bulunan oda başkanı tutuklandı

'İnci Taneleri'nde yer aldığım için kendimi şanslı hissediyorum'

'İnci Taneleri'nde yer aldığım için kendimi şanslı hissediyorum'