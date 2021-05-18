Birinci çeyrek işsizlik rakamları belli oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %43,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %50,3 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile %50,3 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla %25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla %30,6 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak %41,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %54,9'u hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,5'i tarım, %21,3'ü sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma saati 42,7 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 milyon 451 bin kişi artarak 26 milyon 482 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,7 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 32 milyon 699 bin saat artarak 1 milyar 131 milyon 864 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %27,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puan artarak %27,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,1 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %13,5 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak %13,5 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %43,3 oldu

İstihdam oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak %43,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı %50,0 olarak gerçekleşti

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak %50,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %17,1 oldu

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,0 puan azalarak %28,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan azalarak %17,1 oldu.

İstihdamın %69,9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturdu

İstihdamın %69,9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, %4,6'sını işverenler, %16,7'sini kendi hesabına çalışanlar, %8,8'ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı %24,7 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı I. çeyreğinde %24,7 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısının %29,3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde 1 milyon 252 bin kişi oldu. İşsiz sayısının %29,3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu.