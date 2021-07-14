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Uzmanpara'Birleşme ve satın alma önceliğimiz değil'
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'Birleşme ve satın alma önceliğimiz değil'

UniCredit CEO'su Andrea Orcel, birleşme ve satın almanın şu anda öncelikleri olmadığını söyledi.

14.07.2021 - 11:26 |
'Birleşme ve satın alma önceliğimiz değil'

Il Messaggero gazetesine konuşan Orcel, "Olağanüstü operasyonlar şu anda önceliğimiz değil. Şimdi, UniCredit'i hak ettiği pozisyona nasıl yeniden getirebileceğime odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Birleşme ve satın alma önceliğimiz değil

Andrea Orcel

Bu arada Il Messaggero, hükümet tarafından satın alması için teklif edilen Banca MPS'yi, UniCredit'in var olan tüm dağıtım anlaşmalarının iptal edilmesini istediğini de öne sürdü.

UniCredit, II Messaggero'nun iddiasına ilişkin yorum yapmadı.

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