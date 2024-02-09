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Bitcoin, 1 ayın zirvesine çıktı

Bitcoin, 47 bin 500 doları aşarak bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

09.02.2024 - 15:36 | | Foreks Haber
Bitcoin, 1 ayın zirvesine çıktı

Bir grup ABD fonuna istikrarlı girişlerin yanı sıra nisan ayında yapılacak yarılanmaya yönelik artan ilgi Bitcoin fiyatının bugün 47 bin 667 doları görmesini sağladı.

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En büyük dijital varlık şu sıralarda yüzde 4,83 artışla 47 bin 540 dolar seviyesinde.

Bitcoin bu yıl şu ana kadar %13,6'dan fazla artış göstererek Muhteşem Yedili olarak adlandırılan mega-cap teknoloji hisselerini bile geride bıraktı. Son 1 ayda yükseliş yüzde 128, 3 ayda yüzde 30 ve 6 ayda yüzde 61,1 oldu.

ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına şu ana kadar net 8 milyar dolar giriş oldu. Grayscale fonundan 6 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

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