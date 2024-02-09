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ECB yeni bir ücret takipçisi oluşturdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından cuma günü yayınlanan bir makaleye göre Euro Bölgesi için yeni bir ileriye dönük ücret takipçisi, enflasyon yörüngesini anlamak için ek bir kaynak olarak kullanılabilecek veriler sağladı.

09.02.2024 - 15:09 | | Foreks Haber
ECB yeni bir ücret takipçisi oluşturdu

ECB, "Ücretlerin enflasyonun temel belirleyicisi olarak oynadığı rol göz önüne alındığında, fiyat istikrarına yönelik nihai para politikası hedefinin izlenmesinde kilit unsurlardan biri ücret baskılarının sağlam ve kapsamlı bir analizidir" dedi.

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ECB'nin yeni ücret takipçisinin Avusturya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda'daki toplu iş sözleşmelerinden elde edilen verileri kullandığı belirtilen raporda, "Müzakere edilen ücret artışı, Euro Bölgesi'nde çalışan başına ücret artışının en önemli itici gücüdür, bu nedenle ücret baskılarındaki gelişmelerin tahmin edilmesinde hayati bir bileşendir" denildi.

ECB, 2024'ün ilk çeyreğindeki ücret müzakerelerinin ücretlerdeki gelişmeler açısından belirleyici olacağını ve yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

ECB, "Sözleşmelerin büyük bir kısmı 2024'ün ilk çeyreğinde sona ereceğinden ve yeniden müzakere edileceğinden, bu yeniden müzakerelerde kararlaştırılan ücret artışının 2024'teki ücret baskılarının gelişimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olması beklenebilir. Bu durum, 2024 yılının ilk aylarında ücret müzakerelerinin detaylı bir şekilde izlenmesinin önemini yansıtmaktadır" dedi.

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