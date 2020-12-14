Bitcoin 19 bin doların üzerinde tutundu

Erken saatlerde 19,242 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar oldu; birimin haftalık kaybı 1.01 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 354.22 milyar dolara çıktı.

Ünlü milyarder yatırımcı, Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio'nun, Bitcoin'i "altın benzeri bir alternatif varlık" diye nitelendirmesinin ardından, gelen alımlar, kripto varlıkları destekledi.

Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber, tartışma sitesi olan Reddit'in düzenlediği "Bana Sorun" etkinliğinde konuşan Dalio, "Bitcoin ve diğer bazı dijital paraların geçtiğimiz son on yılda kendilerini altın benzeri varlık alternatifi olarak konumlandırdığını görüyorum." dedi ve bu nedenle Bitcoin'in, altın ve benzeri diğer değer saklama araçlarını çeşitlendirebileceğinin altını çizdi.

Dalio, daha önce yine Reddit'e yaptığı bir açıklamada, kripto para birimlerine olan kuşkularından vazgeçtiğini belirtmişti.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 7 milyar dolarlık düşüşle 559 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 2 milyar dolarlık artışla 108 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,965 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,200 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.60 artışla 19,075.68 dolar,

2.Ethereum yüzde 3.24 artışla 583.69 dolar,

3.XRP yüzde 3.69 artışla 0.50 dolar,

4.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

5.Litecoin yüzde 6.49 artışla 80.71 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.25 artışla 272.26 dolar,

7.Chainlink yüzde 4.98 artışla 12.66 dolar,

8.Cardano yüzde 5.15 artışla 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 3.59 artışla 4.91 dolar,

10.Binance Coin yüzde 2.84 artışla 28.86 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

Kripto para birimlerinin âdemi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır.

Kripto para türleri kullanılarak hâlihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

Seyahat: Seyahat sektörü kripto para kullanımının hızla yaygınlaştığı alanlardan biridir. Özellikle internet üzerinden hizmet sunan ve uluslararası niteliği bulunan seyahat acenteleri için kolay ve güvenli bir ödeme imkânı yaratan kripto para teknolojisinin bu alanda kullanımına iyi bir örnek, 2013'ten beri uçak bileti, otel rezervasyonu, araba kiralama ve gemi turu satın alırken Bitcoin'i bir ödeme şekli olarak kabul eden Cheapair.com isimli bir internet sitesidir.

Kripto para ve blokzincir teknolojisinin hayatımızın farklı yönlerini değiştirmek için birçok yeni yol oluşturduğu açıktır.

Bu yollar sosyal hayattan ekonomiye kadar çok sayıda farklı alanı etkilemektedir. Kripto para daha fazla popülerlik kazandıkça, dünyada devrim yaratacak daha farklı kullanım alanları oluşacaktır.