Citi'den altın fiyatı tahmini

Citi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalması ve küresel büyüme görünümünün iyileşmesi nedeniyle fiyatların ılımlı seyretmesiyle birlikte altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3100 ila 3500 dolar civarında konsolide olmasını beklediğini belirtti.

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Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz. Ve altın piyasasındaki açığın çok yakında zirve yapacağı için Nisan ayı sonlarında 3.500 dolar/ons seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.

Banka, Haziran ortasındaki üçüncü çeyrek görünümünde 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3.500 dolardan 3.300 dolara düşürdüğünden bu yana altın fiyatlarının ons başına 100 doların üzerinde düştüğünü ve metalin şu anda revize edilen hedefin hemen altında işlem gördüğünü ekledi.

Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Daha sonra ise yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temelde zayıflaması bekleniyor. Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısına kadar ons başına 2.500 ila 2.700 dolara düşmesini bekliyor.