Bitcoin, 2 yıl sonra kritik seviyeyi aştı

Ocak ayının ilk haftalarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin’e dayalı yatırım fonlarını (ETF) onaylamasıyla birlikte piyasada olumlu hava hakim olmuştu.

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Son dönemde SEC’in ETF onayını gerçekleştireceğine yönelik beklentilerin etkisiyle birlikte yükselişe geçen Bitcoin kararın resmen duyurulmasının ardından ocak sonuna doğru düşüş gösterse de şubat ayına pozitif bir başlangıç yaptı.

50 BİN DOLAR BARAJI AŞILDI

Bitcoin geçtiğimiz gün 50 bin 334 dolar seviyesine kadar yükselerek 2 yıl aranın ardından ilk kez bu seviyeyi test etti. Bugün Bitcoin, 50 bin 368 doları gördü. Bitcoin en son 2021 yılı Aralık ayında 50 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü.

YÜZDE 18’DEN FAZLA KAZANÇ

Lider kripto para birimi yılbaşından bu yana yüzde 18.30’un üzerinde prim yaptı. Bu anlamda 2024 itibarıyla en iyi performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu.

KRİPTO PARALARDA BEKLENTİ NE?

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Öte yandan analistler nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.