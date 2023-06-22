Bitcoin, 30 bin doları aştı

Kripto paralara kurmsal şirketlerin ilgisinin artmasıyla birlikte yön değişti. Birkaç aylık zaman dilimi içerisinde 30 bin dolar seviyesinden yönünü aşağı çeviren Bitcoin, son iki işlem gününde büyük yükseliş gösterdi. Peki kripto paralardaki sert yükselişin sebebi ne? İşte detaylar...

BITCOIN’E İLGİ ARTTI

Geçtiğimiz hafta yatırım devi BlackRock'ın spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması, geride kalmak istemeyen diğer büyük şirketleri de harekete geçirdi. Wisdom Tree'nin ardından küresel varlık yönetim firması Invesco da Bitcoin spot ETF başvurusunda bulundu.

YENİ KRİPTO PARA BORSASI EDX’İN LANSMANI DA PİYASAYI ETKİLEDİ

Kripto paralarda yükselişi tetikleyen bir diğer unsur ise Fidelity Investments, Citadel Securities ve Charles Schwab gibi dev ABD finans şirketleri tarafından desteklenen yeni kripto para borsası EDX’in lansmanı oldu.

EDX borsası Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra Litecoin ve Bitcoin Cash ticaretiyle birlikte salı günü işlemlere başladı.

KRİPTO PARALAR FED’E RAĞMEN RALLİ YAPTI

Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, piyasalara önemli mesajlar verdi.

Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basın ile paylaştı.

Sunumda, "FOMC'nin neredeyse tüm katılımcıları faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasının uygun olacağını düşünüyor. Ancak geçen haftaki toplantıda ne kadar ileri ve hızlı hareket ettiğimizi göz önünde bulundurarak komitenin ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine izin vermek için hedef aralığı sabit tutmanın ihtiyatlı olacağına karar verdik" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilave faiz artışına işaret eden açıklamalarına rağmen kripto paralarda yükseliş hızlandı. Bitcoin, Ethereum başta olmak üzere altcoinlerin genelinde büyük yükselişler görüldü.

BITCOIN, 2 AY SONRA 30 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin geçtiğimiz gün 30 bin 800 dolara kadar yükselerek önemli bir eşiği aştı. Bitcoin en son 2 ay önce 30 bin dolar seviyesinde bulunuyordu. Bitcoin’de günlük bazda değer kazancı yüzde 9’a yaklaştı.

Salı gününden bu yana sert yükseliş gösteren Bitcoin’de değer kazancı yüzde 15’e yaklaştı.

Bitcoin bugün 30 bin dolar seviyesi civarında işlem görüyor.

ETHEREUM, 1900 DOLARI AŞTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum’un fiyatı son iki işlem gününde 1900 dolar seviyesini aştı.

Ethereum dün yüzde 8’e yakın değer kazandı. Ethereum bugün 1933 doları görerek önemli bir yükseliş kaydetti.

Ethereum’da salı gününden bu yana kazanç yüzde 11’i aştı.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON 157 MİLYAR DOLAR

Kripto paraların genelinde yaşanan sert yükseliş sonrası dijital varlıkların toplam sermaye değeri 1 trilyon 157 milyar dolar seviyesini aştı.