'Bitcoin ayı piyasası sinyalleri veriyor'

Kuruluşun Nikolaos Panigirtzoglou'nun aralarında olduğu stratejistleri tarafından hazırlanan raporda, "Son haftalarda Bitcoin'de yaşanan geriye çekilme ayı piyasasına işaret eden negatif bir sinyal olarak görünüyor" denildi.

Değerlendirmede Bitcoin'in kripto para piyasasında görece azalan piyasa payının da bir başka endişe yaratan trend olduğu yorumu yapıldı. Bitcoin'in ayı piyasası trendini kırması için piyasa payını %50'nin üzerine çıkarması gerekeceği belirtildi.