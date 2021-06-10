Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Bitcoin ayı piyasası sinyalleri veriyor'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Bitcoin ayı piyasası sinyalleri veriyor'
ABONE OL

'Bitcoin ayı piyasası sinyalleri veriyor'

JP Morgan'a göre Bitcoin ayı piyasası sinyalleri veriyor.

10.06.2021 - 11:27 |
'Bitcoin ayı piyasası sinyalleri veriyor'

Kuruluşun Nikolaos Panigirtzoglou'nun aralarında olduğu stratejistleri tarafından hazırlanan raporda, "Son haftalarda Bitcoin'de yaşanan geriye çekilme ayı piyasasına işaret eden negatif bir sinyal olarak görünüyor" denildi.

Değerlendirmede Bitcoin'in kripto para piyasasında görece azalan piyasa payının da bir başka endişe yaratan trend olduğu yorumu yapıldı. Bitcoin'in ayı piyasası trendini kırması için piyasa payını %50'nin üzerine çıkarması gerekeceği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul Boğazı kahverengi oldu

    İstanbul Boğazı kahverengi oldu

    Otomobilde yanarak ölen Zeliha’nın ağabeyi de 1,5 yıl önce boğulmuş!

    Otomobilde yanarak ölen Zeliha’nın ağabeyi de 1,5 yıl önce boğulmuş!

    TİM Başkanı Gülle: TL ile yapılan ihracat arttı

    TİM Başkanı Gülle: TL ile yapılan ihracat arttı

    Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü

    Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü

    Afganistan'da bombalı saldırı! 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

    Afganistan'da bombalı saldırı! 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı kahverengi oldu

    İstanbul Boğazı kahverengi oldu

    Sıradaki Haber
    Erken emeklilik için büyük fırsat! Binlerce kişiyi kapsıyor...

    Erken emeklilik için büyük fırsat! Binlerce kişiyi kapsıyor...

    Sıradaki Haber
    Tedavi için gitti, felç oluyordu

    Tedavi için gitti, felç oluyordu

    Sıradaki Haber
    Otomobilde yanarak ölen Zeliha’nın ağabeyi de 1,5 yıl önce boğulmuş!

    Otomobilde yanarak ölen Zeliha’nın ağabeyi de 1,5 yıl önce boğulmuş!

    Sıradaki Haber