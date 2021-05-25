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'Bitcoin bir balon'

New York Üniversitesi'nde ders veren ünlü ekonomist Nouriel Roubini, "Bitcoin bir para veya finansal varlık değil, daha çok bir balon." dedi.

25.05.2021 - 08:09 | | Foreks
'Bitcoin bir balon'

New York Üniversitesi'nde ders veren ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Goldman Sachs'ın "Top of Mind" yayınına verdiği demeçte, Bitcoin ve diğer kripto paraları enflasyona karşı korumada diğer enstrümanlara alternatif olduğu fikirlerine karşı çıktı.

Demecinde, kriptoların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddeden Roubini, "Bunlar daha çok bir balona benziyor" ifadelerini kullandı.

Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, kripto paraların temel bir değere ulaşmalarının yolu olmadığını savundu ve "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar" dedi.

Kripto paraların fiyatlarında son birkaç yıldır yaşanan keskin artışı bir piyasa balonu olarak ifade eden Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak biz bu kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik ve fiyatları dramatik şekilde yükseldi. Bana bir balon gibi geliyorlar" diye konuştu.

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