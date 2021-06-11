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'Bitcoin bir para birimi olarak tanımlanamaz'

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in bir para olarak tanımlanamayacağı yönündeki görüşlerini bir kez daha tekrarladı.

11.06.2021 - 08:51 |
'Bitcoin bir para birimi olarak tanımlanamaz'

CoinGeek'in Zürih'te düzenlediği konferansta konuşan Roubini, Bitcoin'in herhangi bir şeyin fiyatlanmasında kullanılabilmek için çok oynak olduğunu savundu.

Bitcoin'in herhangi bir "temel bir değere" sahip olmadığını, kullanımı bulunmadığını ve istikrarlı bir depolama değerine sahip olmadığını belirterek bir var varlık olarak değerlendirilemeyeceğini öne süren Roubini, Bitcoin'de "çok fazla manipülasyon" olduğunu da ifade etti.

Roubini'nin ardından konuşan Nassim Nicholas Taleb ise, Bitcoin'in sadece illegal aktiviteler için olduğu yönündeki görüşüne katılmadığını belirterek, kripto paraların hiç kimse için, suçlular ve teröristler için bile iyi olmadığını savundu.

Taleb, kripto paraların izlenebilir olduklarını ve tüm aktivitelerin blokzincirlerde kayıt altına alınıyor olması nedeniyle gerçekten "anonim" olmadıklarını da ifade etti.

Bitcoin'i ilk duyduğunda bu fikri beğendiğini anlatan Taleb, ancak yaşanan oynaklığın bu fikrini değiştirdiğini vurguladı.

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