Bitcoin Çin’e rağmen yükseliyor

Geçtiğimiz günlerde ABD’li perakende devi Walmart’ın Litecoin ile ödeme kabul edeceğine yönelik çıkan yalan haberler kripto para piyasasını altüst etmişti. Güvenilir birçok haber kaynağının geçtiği bu gelişmeyle birlikte Litecoin fiyatı 30 dakika içerisinde yüzde 25 prim yaparak 240 dolara kadar yükseldi. Haberin asılsız olduğunun anlaşılmasıyla birlikte fiyatlar aniden düşüşe geçti ve Litecoin, kazançlarının tamamını sildi.

Dakikalar içerisinde gerçekleşen bu olağandışı fiyat hareketleri kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin’e de yansıdı. 13 Eylül günü Bitcoin gün içerisindeki en yüksek değer olan 46 bin 880 dolar seviyesinden 43 bin 370 desteğine kadar geri çekildi. Günlük bazda bakıldığında ise Bitcoin’de yüzde 7.4 oranında değer kaybı yaşandı.

13 Eylül tarihinin ardından kripto para piyasasında geçtiğimiz gün Çin’den gelen regülasyon hamlesi gündeme geldi. Çin’in kuzey eyaletlerinden biri olan Hebei’de kripto para madenciliğinin yüksek enerji tüketimi gerekçe gösterilerek madencilik faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi. Ekim ayı itibarıyla başlayacak olan düzenlemeyle birlikte ülkede karbon gazı miktarının azaltılması amaçlanıyor.

Özellikle son dönemlerde Çin’in kripto para madenciliğine yönelik attığı kısıtlamalarla birlikte madenciler ülkeden ayrılarak rotayı ABD’de çevirmişti.

Geçtiğimiz gün Bitcoin fiyatlamalarına bakıldığında ise Çin’den gelen olumsuz habere rağmen yükseliş eğilimi dikkat çekti. Bitcoin, gün içerisinde 44 bin 500 seviyesinden yükselişe geçerek günü 47 bin doların üzerinde kapattı.

7 Eylül tarihindeki büyük çöküşün ardından toparlanma eğiliminin sınırlı kaldığı son günlerde Bitcoin’in 47 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması yükselişin ivme kazanması açısından hayati önem taşıyordu.

BITCOIN’DE BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Bugün itibarıyla Bitcoin 47 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken, fiyatın bu seviye civarında yer edinebilmesi için öncelikle kritik eşik olan 47 bin 500 doların test edilmesi gerekiyor. Bitcoin eğer bu seviye üzerine çıkarsa fiyat, 48 bin dolara kadar yükseliş gösterebilir.

Ancak Bitcoin tekrardan 47 bin dolar seviyesi altına gerilerse bu sefer 44 bin 500 dolar desteği önemle takip edilebilir. Bitcoin 44 bin 500 desteğinin altına sarkarsa 43 bin dolar seviyesine kadar geri çekilebilir.





ETHEREUM’DA SİBER SALDIRI

Öte yandan 400 milyar dolarlık piyasa değeriyle en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da dün bilinmeyen bir girişim ağda saldırıya geçti. Ethereum’da yaşanan siber saldırının başarısız olduğu açıklanırken bu durum fiyatlar üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Geçtiğimiz gün yüzde 4.5 oranında primli seyreden Ethereum günü 3 bin 400 dolar seviyesi üzerinde kapattı. Bugün kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyen Ethereum’da yükselişlerin tekrardan ivme kazanabilmesi için günlük kapanış fiyatının 3 bin 500 doların üzerine çıkması gerekiyor.

Eğer fiyatlar 3 bin 500 dolar kritik direnç seviyesinin üzerine çıkarsa Ethereum’da toparlanma eğilimi hız kazanabilir. Öte yandan Ethereum’da fiyatlar 3 bin 300 doların altına sarkarsa bu sefer de fiyatlar 3 bin 200 desteğine kadar geri çekilebilir.

Son dönemde NFT koleksiyonuna gelen yoğun talebin etkisiyle birlikte 4 bin dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum, 7 Eylül’de yaşanan büyük çöküşle 3 bin dolara kadar geri çekilmişti. Genel kripto para piyasasının bir yön arayışında olduğu gözlenirken NFT piyasasında yaşanan daralma sebebiyle Ethereum fiyatları dar bantta seyrediyor.

Ağustos ayının ilk haftasında yayımlanan Londra güncellemesi ile birlikte piyasada fazla miktarda bulunan Ethereum yakılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda yakılan Ethereum miktarı değeri 1 milyar doları aştı.

SOLANA'DA KORKUTAN GELİŞME

Son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle birlikte kripto para piyasasının yükselen yıldızı Solana'da dün yaşanan ağ kesintisi yatırımcıları korkuttu. İşlem yükünde yaşanan büyük artış ağda çatallanma başlatmasına neden olurken bu çatallanma aşırı bellek tüketimine yol açtı ve ağda 45 dakikalık bir kesinti yaşandı.

Solana ekibi yaşanan kesintiye ilişkin, “Ekosistemdeki mühendisler ağı stabilize etmeye çalıştılar, ancak başarısız oldular” açıklamasında bulundu.

Bugün itibarıyla ise Solana’dan gelen açıklamalarla birlikte sorunun çözüldüğü belirtildi. Solana fiyatı dün yaşanan hizmet kesintisinin ardından gün içerisinde kat ettiği en yüksek değer olan 171 dolardan 142 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Bugün itibarıyla önceki kapanışına göre sınırlı da olsa toparlanma eğiliminin gözlendiği Solana 160 dolar seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 216 dolara kadar yükselerek tarihi rekor kıran Solana, bu seviyenin oldukça altında bulunuyor.





EN YÜKSEK HACİMLİLERDE SON DURUM

Son 24 saatlik değişim grafiğine bakıldığında ise en yüksek hacimli ilk 10 kripto paradan Bitcoin yüzde 2.67, Ethereum yüzde 1.72, Binance Coin yüzde 4.41, Ripple yüzde 0.80, Dogecoin yüzde 1.30 oranında yükseliş kaydederken Cardano yüzde 0.29, Solana yüzde 5, Polkadot yüzde 2 oranında değer kaybediyor. (Yatırım tavsiyesi değildir)