Bitcoin ETF'lerinden rekor çıkış oldu

Farside Investors ve CoinGlass'a göre 11 ETF, fonların 11 Ocak'ta işlem görmeye başlamasından bu yana en büyük olan 563,7 milyon dolarlık kümülatif net çıkış gördü ve beş günlük bir kayıp serisini uzattı. Yatırımcılar 24 Nisan'dan bu yana ETF'lerden yaklaşık 1,2 milyar dolar çekti.

Haberin Devamı

SoSoValue'ya göre, Grayscale GBTC tek günlük 167 milyon dolarlık bir çıkış yaşarken, BlackRock ETF IBIT 36,93 milyon dolarla ilk net çıkışını yaşadı. Fidelity ETF FBTC, 191 milyon dolarlık tek günlük net çıkışla en büyük tek günlük net çıkışa sahip oldu.