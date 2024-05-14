OPEC'in petrol üretimi azaldı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üye ülkelerde günlük ham petrol üretiminin Nisan ayında bir önceki aya göre 48 bin varil/gün azaldığını bildirdi.
14.05.2024 - 13:31 |
OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre söz konusu ayda üretim 26 milyon 623 bin varil/günden 26 milyon 575 bin varil/güne indi.
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Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde üretim 198 bin varil/gün düşüşle 14 milyon 643 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 445 bin varil/güne geldi.
OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi ise 246 bin varil/gün azalarak 41 milyon 266 bin varil/günden 41 milyon 20 bin varil/güne geriledi. Rusya'nın üretimi 154 bin varil/gün düşüşle 9 milyon 292 bin varil/gün oldu.