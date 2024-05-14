OPEC'in petrol üretimi azaldı

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre söz konusu ayda üretim 26 milyon 623 bin varil/günden 26 milyon 575 bin varil/güne indi.

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Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde üretim 198 bin varil/gün düşüşle 14 milyon 643 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 445 bin varil/güne geldi.

OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi ise 246 bin varil/gün azalarak 41 milyon 266 bin varil/günden 41 milyon 20 bin varil/güne geriledi. Rusya'nın üretimi 154 bin varil/gün düşüşle 9 milyon 292 bin varil/gün oldu.