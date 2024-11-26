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Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı oldu

25 Kasım'da Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 438 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu, son 5 gündeki net girişten sonra ilk net çıkış oldu.

26.11.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı oldu

Bununla birlikte, BlackRock ETF IBIT'e tek bir günde 268 milyon dolarlık net giriş oldu. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 102,23 milyar dolara ulaştı.

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Ethereum spot ETF'lerine ise 25 Kasım'da toplam 2 milyar 834 milyon dolarlık net giriş oldu ve Ethereum spot ETF'nin toplam net varlık değeri 10 milyar 277 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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