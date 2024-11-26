Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı oldu

Bununla birlikte, BlackRock ETF IBIT'e tek bir günde 268 milyon dolarlık net giriş oldu. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 102,23 milyar dolara ulaştı.

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Ethereum spot ETF'lerine ise 25 Kasım'da toplam 2 milyar 834 milyon dolarlık net giriş oldu ve Ethereum spot ETF'nin toplam net varlık değeri 10 milyar 277 milyon dolar olarak gerçekleşti.