Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

SoSoValue'ya göre Bitcoin spot ETF'lerinden dünkü toplam net çıkış 4,38 milyon dolar oldu.

19.04.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

Grayscale ETF GBTC gün içinde 89,99 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, geçmişe dönük toplam net çıkış 1,66 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı

Günün en yüksek net girişine sahip Bitcoin spot ETF'si 37,39 milyon dolarlık net girişle Fidelity'nin ETF FBTC'si oldu, onu 18,76 milyon dolarlık net girişle BlackRock ETF IBIT izledi.

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif sermaye girişi 12,26 milyar dolar, yönetimleri altındaki varlık tutarı 53,06 milyar dolar oldu.

“Türkiye ve Tanzanya arasında yıllık 1 milyar dolar ticaret hedefi belirlendi”

“Türkiye ve Tanzanya arasında yıllık 1 milyar dolar ticaret hedefi belirlendi”
Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler