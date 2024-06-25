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Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor
Haberler Uzmanpara Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

24 Haziran'da Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 174 milyon dolar net çıkış yaşandı.

25.06.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

Spot ETF'lerden yedi gün üst üste net çıkış gerçekleşti. Grayscale ETF GBTC tek bir günde 90,43 milyon dolar net çıkış yaşadı. Fidelity'nin spot ETF'i de 34 milyon dolar net çıkış ile karşı karşıya kaldı.

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Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam sermaye girişi 14,39 milyar dolara gerilerken, spot ETF'lerin toplam net varlık değeri 51,53 milyar dolar oldu.

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