Bitcoin ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

Spot ETF'lerden yedi gün üst üste net çıkış gerçekleşti. Grayscale ETF GBTC tek bir günde 90,43 milyon dolar net çıkış yaşadı. Fidelity'nin spot ETF'i de 34 milyon dolar net çıkış ile karşı karşıya kaldı.

Haberin Devamı

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif toplam sermaye girişi 14,39 milyar dolara gerilerken, spot ETF'lerin toplam net varlık değeri 51,53 milyar dolar oldu.