Bitcoin ETF'lerine 417 milyon dolar giriş oldu

Grayscale ETF GBTC, tek bir günde 212 milyon dolarlık net çıkış yaşadı ve GBTC'nin mevcut tarihsel net çıkışı 14,36 milyar dolar oldu.

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Tek günlük en yüksek net girişe sahip Bitcoin spot ETF'si, yaklaşık 279 milyon dolarlık net girişle Fidelity'nin ETF FBTC'si oldu. BlackRock'ın Bitcoin spot ETF'sine de 162,16 milyon dolar giriş yaşandı.

Bitcoin spot ETF'lere bugüne kadar toplam net sermaye girişi 11,7 milyar dolar, yönetimleri altındaki varlık tutarı 57,72 milyar dolar oldu.