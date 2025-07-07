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Bitcoin ETF'lerine net giriş oldu

Bitcoin spot ETF'lerine geçen hafta 770 milyon dolar giriş oldu.

07.07.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine net giriş oldu

30 Haziran-3 Temmuz haftasında spot Bitcoin ETF'leri, 770 milyon dolarlık net giriş kaydetti. En yüksek haftalık net giriş 337 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT ETF'ine oldu.

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Aynı dönemde spot Ethereum ETF'lerine 219 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Dokuz spot Ethereum ETF'inin tamamı pozitif akış kaydetti. En yüksek giriş 99,40 milyon dolar ile BlackRock'ın ETHA ETF'ine oldu.

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