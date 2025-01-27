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Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi devam etti

Geçtiğimiz hafta Bitcoin spot ETF'lerine haftalık net 1,76 milyar ABD doları giriş oldu.

27.01.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi devam etti

BlackRock Bitcoin ETF IBIT'e haftalık net giriş 1,32 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bitcoin spot ETF'lerine bugüne kadar toplam sermaye girişi 39,94 milyar dolara ve bu ETF'lerin toplam varlık büyüklüğü 123,06 milyar dolara ulaştı.

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Geçtiğimiz hafta Ethereum spot ETF'lerine de 139 milyon ABD doları net giriş oldu. BlackRock Ethereum ETF ETHA'ya haftalık net 135 milyon ABD doları giriş oldu.

Ethereum spot ETF'lerine kümülatif toplam net sermaye girişi 2,8 milyar dolara ulaştı. Bu ETF'lerin toplam varlık büyüklüğü 12.21 milyar dolar oldu.

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