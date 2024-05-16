Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi hızlandı

Bitcoin fiyatının 66 bin doların üzerini test ettiği 15 Mayıs'ta Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş 303 milyon dolar oldu.

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Grayscale ETF GBTC'ye tek günlük net giriş 27,04 milyon dolar olurken, Fidelity ETF FBTC'ye 131 milyon dolar ve Bitwise ETF BITB'ye 86,26 milyon dolar sermaye girişi yaşandı.

Bitcoin spot ETF'lerine bugüne kadarki kümülatif toplam net sermaye girişi 12,15 milyar dolara ulaştı.